Eigenaar landgoed Wielewaal in Eindhoven blijft er voorlopig nog wonen

Het landgoed van 142 hectare met landhuis aan de Oirschotsedijk staat sinds 2016 te koop, naar verluidt voor meer dan 20 miljoen euro. ,,Ik ben in Oisterwijk aan het verbouwen en dat gaat zeker nog anderhalf jaar duren. En de mogelijke nieuwe eigenaar heeft geen haast”, aldus Brouwers. Ondanks de langdurige procedure is hij er nog steeds zeker van dat de koop doorgaat. ,,Maar je weet het pas echt zeker als het geld op de bank staat.”



Autoverkeer van en naar het landgoed kan straks gebruik maken van de route langs De Herdgang, het trainingscomplex van PSV. De gemeente Eindhoven wil die verbinding tussen de Achtseweg Zuid en de Oirschotsedijk open stellen voor bestemmingsverkeer, zo blijkt uit een gepubliceerd verkeersbesluit. ,,Nu moeten auto's van en naar De Wielewaal over de Oirschotsedijk zelf, wat eigenlijk een dubbel fietspad is. Dat leidt tot irritaties bij fietsers. Mede op verzoek van de bewoners van De Wielewaal stellen we nu dus de Herdgang open", aldus een woordvoerder van de gemeente. Brouwers zegt zelf overigens niet op de hoogte te zijn van deze procedure.