Eigenaar lost schoten bij visvijver Blank Water Someren-Eind

Had hij nou van dichtbij gericht geschoten op een groepje vissers? Of was het juist van veraf geweest, en niet in de richting van de vissers maar op het water van de vijver? Het was donderdag de hamvraag in de rechtszaak tegen Jo R. (62), eigenaar van visvijver Het Blank Water in Someren-Eind.

Poort dicht

Wat wel vaststond was dat R. op de avond van 15 mei 2018 rond half elf met een flobert-geweer naar een groepje vissers bij de vijver was gelopen. De vissers irriteerden hem omdat ze die avond steeds belden om met hun auto van het terrein af te kunnen. Daarvoor zou R. poort open moeten maken, maar hij had al gezegd dat de poort om acht uur dicht zou gaan en dicht zou blijven.

De vissers, twee volwassenen en twee kinderen, verklaarden dat R. van dichtbij op een van de volwassenen had geschoten. Twee door de politie gevonden kogelhulzen op de plek waar de vissers zaten, zouden die lezing kunnen onderstrepen.

Hulzen

Toch dacht officier van justitie John van Eekelen niet dat de schoten rechtstreeks in de richting van een van de vissers waren gelost. Dan zou het van zo'n korte afstand wel raak geweest zijn. Maar de aangetroffen hulzen gaven volgens de officier ook aan dat R. zeker niet van een meter of dertig afstand had geschoten, zoals hij zelf beweerde.

De officier nam het R. kwalijk dat hij het wapen op de vissers had gericht, dat was erg bedreigend geweest, zeker omdat hij volgens de vissers ook nog had gezegd dat hij ze dood zou schieten als ze niet weggingen. Dat laatste ontkende R. overigens weer.

Buiten proporties

De officier eiste een celstraf van tien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Advocaat Ton van den Biezenbos vond die strafeis ‘volledig buiten proporties.’ R. had drie dagen vastgezeten, en in de cel te horen gekregen dat zijn vriendin terminaal ziek was. Dat was straf genoeg, vond de advocaat, ook omdat de reclassering de kans op herhaling klein acht en had geadviseerd juist geen celstraf op te leggen. Dit omdat R. worstelt met de dood van zijn vriendin en nu alle zeilen moet bijzetten om overeind te blijven.