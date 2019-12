Eigenaar vindt twee kogelgaten in rolluik Karma Société Lounge aan Stratumsedijk in Eindhoven

Karma Société Lounge is één van de twee shishalounges in de straat. De eigenaar wilde vanmiddag de zaak binnengaan en kwam er toen achter dat er twee kogelgaten in het metalen rolluik en het raam zaten. Hij nam direct contact op met de politie. De recherche is aanwezig en kijkt onder andere camerabeelden uit. De zaak is momenteel gesloten, maar is dat altijd op maandag, dinsdag en woensdag.