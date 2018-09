Eigenaars blussen autobrand in Eindhoven

Romero moet weer even pas op de plaats maken

6 september Spits Maxi Romero heeft afgelopen week bij PSV en Jong PSV niet met de groep mee kunnen trainen en ontbreekt vrijdag ook in de wedstrijdselectie bij de beloften. Jong PSV reist naar FC Utrecht en Romero kan daarbij nog niet meespelen. De Argentijn is niet wedstrijdfit, nadat hij vorige week in het duel met Helmond Sport nog 45 minuten in actie kwam.