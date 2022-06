Eigenwijsheid loont voor pionier in draadloos opladen van telefoons: Zens uit Eindhoven verkoopt zijn laders tot in Singapore en Japan

Oirschot wil parkeer­trans­fe­ri­um met oog op groei van ASML en Brainport­re­gio; ‘Plek voor 2500 auto’s’

OIRSCHOT - Een terrein op Bedrijventerrein Westfields waar je kunt parkeren en dan over kunt stappen op een bus, elektrische scooter of fiets om vervolgens in de regio naar je werk te gaan. Daar koerst de gemeente Oirschot op. Er moet plek zijn voor 2500 auto's.

28 juni