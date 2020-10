Eind 2021 duidelijkheid over beter landingssysteem Eindhoven Airport

update Mist blijft spelbreker op Eindhoven Airport: 50 vluchten uitgeweken of geannu­leerd

1 januari EINDHOVEN - De mist zorgt woensdag wederom voor problemen bij Eindhoven Airport. Vluchten die zouden moeten landen in Eindhoven, wijken uit. In bijna het hele land geldt code geel door dichte mist. Vijftig vluchten zijn uitgeweken of geannuleerd. In de avond is nog een enkel vliegtuig opgestegen, maar vanaf 19.30 uur werd het verkeer voor de avond helemaal platgelegd.