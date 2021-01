Eind aan plakoorlog op verkiezingsborden in Eindhoven?

EINDHOVEN - Komt er een eind aan de traditionele plakoorlog op de verkiezingsborden in Eindhoven? Wel als het aan ouderenpartij 50PLUS ligt. Raadslid Ruud van Acqoij wil dat de gemeente nadenkt over modernere oplossingen zoals bijvoorbeeld digitale verkiezingsborden.

,,Ik heb heel wat keren geplakt’’, zegt Van Acqoij in een toelichting op vragen die hij heeft gesteld aan het Eindhovense college van B en W. ,,Het heeft z’n charme’’, voegt hij toe. Maar volgens hem is het ook tijd voor verandering. ,,Als je om je heen kijkt zie je andere gemeenten met andere oplossingen.’’

Uit de middeleeuwen

De verkiezingsborden in Eindhoven werden in het verleden regelmatig gebruikt voor een kleine plakoorlog. Er zijn partijen die hun posters gebruiken om over die van de concurrentie plakken. ,,We rijden dan bijna dagelijks een rondje om de borden en onze posters te controleren. Het ziet er gewoon niet uit’’, herinnert het raadslid van de ouderenpartij zich.

Als technologische stad en vijfde gemeente van het land is het volgens hem ongelofelijk dat in Eindhoven nog steeds verkiezingsborden ‘uit de middeleeuwen’ worden gebruikt. Zijn partij denkt aan digitale of voorgedrukte borden.

De 50PLUS-fractievoorzitter somt ook andere voordelen op naast een eind aan de plakoorlog. Er hoeven geen plakteams meer op pad, het is milieuvriendelijker, minder rommelig en vervuilend, vandalismebestendig, duurzamer en het ziet er simpelweg beter uit.

Onzinnig

Na de lokale verkiezingen in 2018 is de gemeente tijdens een evaluatie al aangespoord om na te denken over alternatieven, herinnert Bart Habraken van coalitiepartij GroenLinks zich. Hij steunt het initiatief van 50PLUS en is benieuwd wat er met de tip van destijds is gebeurd.

,,Het is een beetje onzinnig om iedere keer vrijwilligers op pad te sturen met auto’s en lijm. We kunnen ze netjes uitprinten en dan delen we de kosten’’, is zijn voorstel.

Als het aan 50PLUS ligt komt de gemeente Eindhoven nog voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart in actie maar als dat te vroeg komt in ieder geval voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. ,,Ík ga het plakken niet missen’’, aldus Van Acqoij.