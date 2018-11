Eind februari duidelijkheid over Baronie in Soerendonk

Eind februari 2019 ligt er een conceptplan voor de invulling van het gebied De Baronie van Cranendonck met als middelpunt kasteeltje Cranendonck.

Die harde toezegging moest de scepsis onder de bezoekers wegnemen, want al voor aanvang van de infoavond werd er door menigeen gemopperd in termen als: ,,Dat is zeker al de vierde keer dat we mogen meedenken”, of: ,,Dit is al het zoveelste bureau. Er liggen toch plannen genoeg. Ga onderhand eens aan de gang.”

Vertegenwoordigers van Happy Fuel en Phidias zeiden dat zeker gekeken wordt naar eerder ingediende plannen, maar dat nog meer ideeën welkom zijn. Die kunnen komen vanuit de bevolking, maar er is inmiddels ook een prijsvraag uitgeschreven voor een invulling van het gebied. De plannenmakers proberen dan binnen een overkoepelend thema de plannen een plek te geven.

De aanwezigen tijdens de bijeenkomst vonden dat in het gebied vooral kleinschalige activiteiten moeten plaatsvinden. Er moet aandacht zijn voor kleinschalige landbouw, natuur en historie, het mag een educatief tintje krijgen en ook een galerie, hotel, restaurantje zijn welkom. Mochten er (zorg-)woningen komen, dan moeten die in laagbouw gerealiseerd worden.

Concrete initiatieven

Volgens wethouder Frans Kuppens zijn er zes concrete initiatieven bij de gemeente ingediend. Hij wil nog niet zeggen welke dat zijn. Wel zegt hij dat de gemeente zelf ook bezig is met een initiatief onder de – voorlopige – naam ‘Magisch Cranendonck’. Kuppens denkt hierbij aan interactief museum, waarbij onder andere op een ‘hightechmanier’ verhalen van vroeger tot leven komen. ,,Alleen een museum is niet voldoende. Er moeten activiteiten komen zodat mensen er een dag kunnen doorbrengen”, vindt Kuppens.

Hij denkt hierbij aan het tot leven brengen van oude verhalen over heksen – die eeuwen geleden ook in dit gebied gedood werden –, dwaallichtjes en weerwolven. ,,Daarbij zoeken we de samenwerking met Brainport”, zegt Kuppens.

Concrete plannen