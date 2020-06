Eind juni gewoon met winkelwagentje naar 't Karregat in Eindhoven

Marcel Brands zoekt ook nu naar stabili­teit: ‘Mijn eerste jaren bij PSV waren veel moeilijker dan de laatste’

7:48 Voetbaldirecteur Marcel Brands van Everton voelt zondag voor het eerst in maanden weer wedstrijdspanning, als stadgenoot en aanstaand kampioen Liverpool op bezoek komt. Een gesprek over de herstart in Engeland, het staken van de eredivisie en de situatie bij PSV.