Einde aan late vluchten naar Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het dan definitief: vanaf komende oktober mogen er na elf uur 's avonds geen vliegtuiglandingen meer ingepland zijn op Eindhoven Airport. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur schrijft dat aan het Eindhovense stadsbestuur.

Het schrappen van deze late vluchten was een van de afspraken die gemaakt zijn in de zogenoemde proefcasus Eindhoven Airport, het overleg tussen overheid, luchthaven en omwonenden over de toekomst van Eindhoven Airport. Met de brief van de minister wordt die nu ook geëffectueerd.

Kanttekening daarbij op de eerste plaats is wel dat sinds het uitbreken van de coronacrisis het aantal vluchten van en naar de Eindhovense luchthaven is gekelderd en de noodzaak van late landingen vrijwel is verdwenen. Tweede kanttekening is dat deze afspraak wel de mogelijkheid open laat voor late landingen van vliegtuigen die voor elf uur ‘s avonds zouden arriveren maar die enigszins vertraagd zijn.

Indammen

De afspraak over het schrappen van de late landingen vanaf 25 oktober is onderdeel van het afsprakenpakket dat onder leiding van Pieter van Geel is gemaakt met de regio. Doel is om de geluidsoverlast van het vliegverkeer in te dammen.

Behalve door het inperken van de late vluchten moet dat ook gebeuren door het vernieuwen van zestig procent van de vliegtuigvloot op Eindhoven Airport. Dat moet leiden tot een geluidsreductie van dertig procent. Verdere afname van de geluidsoverlast biedt te zijner tijd ruimte om het aantal vluchten wat uit te breiden.

Het overleg over de uitvoering van die afspraken en alle andere zaken die met het vliegveld te maken hebben, gebeurt straks aan de vergadertafel van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Eerder al werd bekend dat Van Geel voorzitter wordt van dat overleg.