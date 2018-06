Einde aan plan enzymenfabriek Cure stapje dichterbij

De vraag of Eindhoven de stekker trekt uit het enzymenfabriek-plan van afvalinzamelaar Cure blijft nog even boven de markt hangen. Na de zomervakantie moet daar het finale besluit over worden genomen.

Dat zei de nieuwe Eindhovense Jan van der Meer (GroenLinks) van Duurzaamheid dinsdagavond tegen de gemeenteraadsfracties. Van der Meer wil eerst weten wat precies de alternatieven zijn voor afvalverwerking met enzymen om de hoeveelheid restafval fors terug te dringen.

De vorige week benoemde wethouder zei dat naar aanleiding van opmerkingen van PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. De sociaal-democraat drong er bij de wethouder op aan nu al duidelijkheid te scheppen.

In hun coalitieakkoord hebben de VVD, GroenLinks, PvdA en CDA afgesproken dat Eindhoven niet garant wil staan voor de 40 tot 45 miljoen euro van 80 tot 85 miljoen die afvalverwerker Cure wil investeren in de bouw van een nieuwe afvalverwerkende installatie.

Orsted

Daarin zou het afval met behulp van de zogenoemde natte-nascheidingstechniek geschikt gemaakt moeten worden voor hergebruik. Die techniek wordt geleverd door het Deense bedrijf Orsted, voorheen Dong. Ook Geldrop-Mierlo en Valkenswaard, eveneens partner in Cure, zouden voor miljoenen euro's garant moeten staan.

De nieuwe Eindhovense coalitiepartners vinden dat het commercieel opererende Orsted zelf die miljoenen maar met ophoesten. Of het bedrijf dat wil, is nog volstrekt onduidelijk. Het heeft in stadje Northwich bij Manchester in Engeland al zo'n fabriek gebouwd. Maar vanwege aanloopproblemen is die fabriek nog niet operationeel.

Daarnaast loopt er nog een rechtszaak van branchegenoot Attero tegen Cure. Dat bedrijf verwijt Cure dat het deze klus onderhands aan Orsted gunde, terwijl Attero daar ook voor in de markt was. De bestuursrechter stelde Attero daarin in het gelijk. Begin volgende maand dient het hoger beroep in die zaak.

,,Laten we daarom nu gewoon duidelijkheid scheppen en niet nog meer geld stoppen in een plan waarin we toch niet willen investeren", zei Raaijmakers daarover. ,,De aanloopkosten bedragen alleen voor Eindhoven momenteel al 1,7 miljoen euro."

Als het aan de PvdA ligt betaalt Cure dat bedrag dan ook gewoon zelf. Maar ook dat ging wethouder Van der Meer wat te snel. ,,Hier hebben we nog wel een reservepotje voor."