Einde aan zwerftocht van dakloze zonder benen, Uldis Kluga krijgt aangepaste woning van gemeente Eindhoven

Buurt in actie om Eindhoven­se ‘troetel­zwer­ver’ Uldis een nieuwe start te geven

EINDHOVEN - Jarenlang zorgde de dakloze Uldis Kluga voor een vrolijke noot in Eindhoven, meer precies in ‘zijn’ stadsdeel Tongelre. Na een val, een hartstilstand en de amputatie van beide benen tot boven de knie, beseft hij dat het is afgelopen met zijn zwervend bestaan. Ondertussen is Tongelre opgestaan en zamelt geld in om hem te helpen een nieuw bestaan op te bouwen.

26 februari