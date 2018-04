Einde boerderij Kronehoef Eindhoven nu echt nabij

EINDHOVEN - Al twee keer eerder meldde het ED dat de sloop van de boerderij Kronehoef in Eindhoven, de naamgever van de wijk, nabij kwam. Drie keer lijkt scheepsrecht, want nu zijn de plannen wel heel serieus.

Nu de gemeente Eindhoven en de Sonse eigenaar A&J Projectontwikkeling een akkoord hebben, lijkt niets meer de sloop in de weg te staan. Al duurt het nog zeker een jaar volgens Robert Hellings van partner Iris Vastgoed voordat het bestemmingsplan is gewijzigd en de bouwvergunning verleend.

De boerderij tussen de bebouwing aan de Kronehoefstraat en de Otterstraat dateert oorspronkelijk uit de 18de eeuw, maar is in 1928 herbouwd. Na de nodige verbouwingen is er weinig meer origineel aan de boerderij. Die is inmiddels verbouwd tot enkele woningen. Als vijftien jaar zijn Johan van der Gevel van A&J en Robert Hellings van Iris bezig om er een bouwplan voor te maken. In 2009 en 2012 leek de sloop nabij. Maar op het laatst gooide de crisis en overleg met de gemeente roet in het eten.

Uitstraling

Eindhoven stelde namelijk voorwaarden aan het maken van de plannen. Nu is gekozen voor een herbouw van de boerderij waarbij de sfeer en uitstraling behouden moeten blijven. Er komen zes 'boerderijwoningen' in. Toch gaat de Henri van Abbestichting nog een poging doen de boerderij of in ieder geval een deel daarvan te redden voor het nageslacht. ,,Want dit is toch de naamgever van de wijk. En we hebben al zoveel afgebroken waarvan we later zeiden, hadden we het maar niet gedaan. We willen voorkomen dat dat hier ook weer gezegd moet worden", aldus Jos Hüsken van de erfgoedwaakhond.

Volledig scherm Zo zou het plan voor de boerderij Kronehoef (links) en het terrein van de school aan de Otterstraat in Eindhoven ernaast eruit kunnen komen te zien. A&J Projectontwikkeling en Iris Vastgoed werken het plan nu uit. © A&J Projectontwikkeling/Iris Vastgoed

Robert Hellings meldt dat de initiatiefnemers graag nog een keer met de Van Abbestichting naar de mogelijkheden kijken. ,,Maar de boerderij is echt in te slechte staat om te behouden." Er is ook al zoveel aan verbouwd dat er weinig historische kenmerken over zijn. Wel hebben de projectontwikkelaars beloofd dat er een archeologisch onderzoek komt op de locatie.

Appartementen

De boerderij krijgt aan de Otterstraat gezelschap van enkele blokken appartementen van drie bouwlagen op een verdiepte parkeergarage. De grond daarvoor verkoopt de gemeente aan de initiatiefnemers. Beide gebouwen worden toegankelijk vanaf de Kronehoefstraat. Aan de Otterstraat komt een klein parkje.