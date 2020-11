Einde in zicht: tijdelijke woning bij woonwagenkamp geleverd

Dat werd tijd, vindt Holzken, want de woning aan de Borneolaan had eigenlijk met kerst vorig jaar al klaar moeten zijn. De planning was dat deze tegelijkertijd met de eveneens tijdelijke studentenwoningen werd opgeleverd die ook tegenover het woonwagenkampje staan.

Wooncontainer

Er was door Woonbedrijf in de tussentijd wel een andere oplossing aangeboden: de ‘Spacebox’. Een verplaatsbare woning van 18m2 met ingebouwde keuken en badkamer. ,,Dat ding heeft hier één dag gestaan” vertelt Holzken. ,,Misschien leuk voor studenten, maar hoe kun je een stel met een jonge baby in zo’n kleine container stoppen? We hebben meteen gebeld dat ze die op konden komen halen. De volgende ochtend was hij weg.”

,,Als we die tijdelijke containerwoning hadden geaccepteerd dan had die er waarschijnlijk nu nog steeds gestaan.” gaat Holzken verder. Hij moest naar eigen zeggen dan ook wel aan de nodige touwtjes trekken om de plaatsing gerealiseerd te krijgen. ,,Eerst zat er nog helemaal geen schot in de zaak, maar een vriend van me was in contact gekomen met Hart van Nederland. Die wilden wel een interview afnemen. Toen ik dat de betrokken instanties vertelde kreeg ik ineens de vraag of ik daarmee kon wachten. Het zou geregeld worden.”

De woning is nog niet af. Verwacht wordt dat deze in de week van dertig november opgeleverd kan worden. Vanaf die dag is er een vergunning verleend voor tien jaar, met mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar.

Volgende strijd

Dan begint de volgende, of beter gezegd vorige strijd. De bewoners van het kamp aan de Borneolaan waren eigenlijk op zoek naar nieuwe standplaatsen om ook wagens te plaatsen. Iets wat zeldzaam is in de woonwagenwereld volgens Holzken. ,,We waren al jarenlang bezig om een deel van het braakliggende terrein dat tegenover ons ligt te mogen gebruiken. Toen er opeens 300 studentenwoningen kwamen zijn we op onze strepen gaan staan en hebben Woonbedrijf en de gemeente ons tijdelijke woningen aangeboden in plaats van standplaatsen.” Van de zes aanbiedingen die het kamp kreeg is er uiteindelijk maar eentje aangenomen en dat was Holzken.

,,Dat we deze woning hebben geaccepteerd is puur uit noodzaak. De woning van mijn dochter staat nu geregistreerd aan de Borneolaan en dat betekent dat zolang zij hier woont wordt meegerekend als kampbewoonster wanneer we onze wagens moeten verplaatsen. Dan mag ze mee.” Technisch gezien is het kamp namelijk nooit officieel goedgekeurd en wordt er al zo’n veertig jaar gezocht naar een vervangende locatie.