Eindelijk een Pride Walk: een bont gezelschap viert de liefde en een feestje in het centrum van Eindhoven

Grandcafé De Lichttoren oogt nieuw en vertrouwd tegelijk

EINDHOVEN - Er is zoveel mogelijk oud behouden en gecombineerd met nieuw in Grandcafé De Lichttoren, dat zondag officieel opent. Deze prominente plek onder in de Lichttoren kent iedereen, daarom moet iedereen zich welkom voelen, vinden de vijf uitbaters.