Eindelijk geland in Eindhoven: Gestrand op Montenegro, maar toch ‘stiekem genoten van twee extra dagen vakantie’

Hun vliegtuig van reisorganisatie TUI is een half uur eerder met twee dagen vertraging geland vanuit Noord-Macedonië. Na een tussenlanding in Montenegro bleek het toestel defect. Opa Meindert Wolvekamp uit Tricht staat klaar aan de andere kant van de deur. Kleindochter Jasmijn vliegt hem op zijn hals.

Het gezin uit de Gelderse Betuwe ziet de twee dagen in Montenegro niet als een vervelende vertraging, maar als een extra stukje vakantie. ,,Wij vonden het heel erg meevallen", zegt Laura. ,,Je ziet wel eens op televisie dat mensen op luchthavens moeten verblijven als een vlucht gecanceld is. Maar TUI heeft binnen twee uur voor 180 mensen onderdak gevonden. We hadden een bed, we hadden te eten.” Zoon Hugo: ,,We kregen direct toen we aankwamen veel informatie en hoe alles zou verlopen.”

Mooi land

Moeder Laura: ,,We kregen steeds informatie via sms. Dat liep wel eens vertraging op door omstandigheden, maar er waren geen onduidelijkheden. We wisten precies waar we moesten zijn, we werden met bussen opgehaald. Alleen maar complimenten voor TUI. En we hebben nog iets gezien van Montenegro. Echt een mooi land met leuke, lieve inwoners. We hebben toch wel stiekem genoten van die twee dagen extra vakantie.”

Er gingen in Nederland verhalen dat de reizigers in slechte hotels werden ondergebracht. Laura ziet dat anders. ,,Ja, er zijn betere hotels. Niet alle kamers waren even schoon omdat die alleen 's winters worden gebruikt. Maar je kon snel een schone kamer krijgen, we werden daarna heel goed verzorgd. Het blijft een Balkanland, daar moet je rekening mee houden. Wij waren gewoon blij met een bed, eten en gezellige mensen om ons heen. We hebben het goed gehad.” Volgens het echtpaar waren er maar een of twee mensen in het reisgezelschap die hebben geklaagd over de accommodatie.

Pomp

Zoon Hugo weet intussen wat er technisch fout is gegaan in het toestel. ,,Het was een hydraulische pomp. Eerst dachten de piloten nog dat het alleen een lampje was dat niet werkte, maar de pomp bleek toch echt kapot.” TUI liet een nieuwe pomp overvliegen, maar reparatie bleek toch niet mogelijk binnen een dag. Daarom werd een ander toestel gestuurd om iedereen op te halen.

De vertraging heeft voor het gezin verder geen consequenties. Het werk roept nog niet. ,,En ik heb nog een week vakantie", zegt Hugo. Dan gaat het gezin snel mee met opa en (schoon-)vader Meindert, die als chauffeur fungeert. ,,Want de parkeermeter loopt", zegt hij gekscherend.