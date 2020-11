Eindelijk kon ik weer eens iets vasthouden, doorbladeren en ruiken

AS Roma benoemt nieuwe directeur en houdt interesse in John de Jong als technische baas

18 november AS Roma heeft in de persoon van Tiago Pinto (36) een nieuwe sportdirecteur benoemd. Hij wordt gehaald van het Portugese Benfica en moet de club als een soort directievoorzitter gaan leiden. Daarmee is de mogelijke gang van technisch directeur John de Jong van PSV naar Italië nog niet compleet van de baan. De bedoeling was tot voor kort nog dat Pinto een technisch directeur bij zich krijgt. De Jong zit voor die positie nog in portefeuille bij de club uit de Italiaanse hoofdstad, net als bijvoorbeeld Markus Krösche van RB Leipzig.