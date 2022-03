Eindelijk lente! Wei met tientallen lammetjes in Aalst trekt veel bekijks

Poëzieclub Eindhoven: ‘Verbinding zoeken en samenwer­ken’

EINDHOVEN - De regen valt met bakken uit de hemel op deze derde zondag in februari, maar de sfeer in het restaurant van het Evoluon in Eindhoven is er niet minder om. Voor het eerst sinds de uitbraak van Covid 19 is er weer een open podium van Poëzieclub Eindhoven.

27 februari