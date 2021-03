Eindelijk nieuwbouw voor Spilcentrum Eckart; ‘Wat voor veel scholen normaal is, is voor ons een luxe’

EINDHOVEN - Spilcentrum Eckart krijgt eindelijk de nieuwbouw waar al ruim vijftien jaar sprake van is. Basisschool Tweelingen en Kinderopvang Billies komen in een eigentijds gebouw aan de Weegschaalstraat op de plek van sporthal Eckart.

De champagne heeft al gevloeid, maar ze kunnen het nog bijna niet geloven. Moniek de Ridder, directeur van basisschool Tweelingen en Linda de Jong, directeur van Kinderopvang Billies in de wijk Eckart strijden al jaren voor een spilcentrum onder één dak. Het spilcentrum is momenteel verdeeld over twee locaties anderhalve kilometer uit elkaar: Planetenlaan en Turfveldenstraat. ,,We willen graag één spilcentrum zijn, zodat we een doorlopende lijn kunnen aanbieden aan alle kinderen van nul tot dertien jaar. Maar het gaat ook om een nog betere samenwerking als team en met de ouders”, zegt De Jong.

Stroperig proces

De Ridder: ,,Het was een stroperig proces. Geld heeft een rol gespeeld, maar het grootste probleem was de bouwgrond. Het is niet makkelijk geweest om een geschikte bouwlocatie te vinden.”

De sloop van sporthal Eckart is inmiddels klaar. Het ontwerp voor de nieuwe school is zo goed als rond. ,,Als alles volgens planning gaat, dan gaat halverwege dit jaar de eerste schop de grond in en dan kunnen we anderhalf jaar later, eind 2022, begin 2023 de nieuwe school betrekken”, zegt De Ridder.

Quote Het is een oude zooi. We hebben geen volwaardig schoolge­bouw Moniek de Ridder, Directeur Basisschol Tweelingen

En niet alleen het samen onder een dak zitten speelde mee gedurende de jarenlange strijd voor een nieuwe school. De staat van de gebouwen is erg slecht. Verzakkingen, rotte raamkozijnen, verouderd sanitair enzovoort. ,,Het is een oude zooi. We hebben geen volwaardig schoolgebouw. Het heeft geen weerslag op ons onderwijs. Wij hebben ons al die jaren aangepast aan waar we zitten, maar nieuwe ouders, die komen kijken, prikken daar niet doorheen”, vertelt De Ridder

Positief voor de wijk

De trage gang van zaken heeft ervoor gezorgd dat een paar jaar geleden CDA-raadslid Remco van Dooren is benaderd door De Jong. Hij heeft gezorgd voor wat schot in de zaak. Van Dooren: ,,Tijdens een rondleiding heb ik gezien hoe verschrikkelijk verouderd de school is. Achter de schermen heb ik hier aandacht voor gevraagd. Een nieuw gebouw is positief voor de wijk, kinderen moeten in hun eigen wijk naar een goed spilcentrum kunnen.”

De energieneutrale school is een ‘eigen’ ontwerp binnen een aantal kaders. De Ridder: ,,Er is tegemoetgekomen aan onze wensen. Er komen leerpleinen voor andere werkvormen, een gymzaal en een aula voor vieringen. De kinderopvang krijgt een eigen vleugel. Wat voor veel scholen normaal is, is voor ons een luxe.”