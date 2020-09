Eindelijk snuffelen op de vlooienmarkt: ‘Er hangt een sfeertje van ‘yes, we mogen weer’’

Helpende hand voor Eindhoven­se kinderen van Spot ON

12 september EINDHOVEN - Eindhovense kinderen die het moeilijk hebben de helpende hand toesteken en er zo voor zorgen dat ze toch kansen krijgen om zich sociaal en maatschappelijk te ontwikkelen. Dat is het doel van Spot ON, een nieuwe vrijwilligersorganisatie in Eindhoven die deze week van start is gegaan. In eerste instantie richt de organisatie zich op basisschoolkinderen in de wijk Vaartbroek.