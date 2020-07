Eindelijk spelen op Strijp-S

Vanuit bewoners krijgt VolkerWessels vaak te horen dat de wijk wel wat kindvriendelijker mag. Vooral een speelplek wordt node gemist. De speelcontainer is een idee van Hugo Vrijdag van de Ontdekfabriek in de Torenallee. Daar zijn ze nu druk bezig met het ontwerpen en bouwen van speeltoestellen zoals een wip en glijbaan, ook wordt aan ouders gevraagd om zelf speelgoed mee te nemen voor in de container. Met een toegangscode is die straks te openen. Iedere avond verdwijnt al het speelgoed weer achter slot en grendel. “Er komen alleen losse objecten, die na het spelen terug de container in kunnen.”