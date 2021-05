Eindelijk weer naar de speeltuin. Maar wat ga je dan eerst doen?

EINDHOVEN - Zaterdag was het eindelijk zo ver. Speeltuin Philipsdorp was voor het eerst dit jaar weer open. Een moment waar reikhalzend naar was uitgekeken: ,,Mijn dochter vroeg vanochtend iedere 10 minuten of het al tijd was om naar de speeltuin te gaan.”

Wordt het de schommel, glijbaan of toch nog iets langer aan de toren bouwen in de bouwhoek? Het meisje heeft nog een grote legosteen in haar handen maar rent alweer weg van haar legotoren richting het klimrek.

Nu er na bijna driekwart jaar eindelijk weer gespeeld kan worden in Speeltuin Philipsdorp, is het lastig kiezen voor de uitgelaten kinderen. In september sloot de speeltuin aan de Anthony van Leeuwenhoeklaan eerder dan gebruikelijk vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

Quote Vanwege de hoge cijfers vonden we het in april nog niet verant­woord. Niet alleen voor de bezoekers maar ook voor de veiligheid van onze vrijwilli­gers. Damian van Bakel, speeltuinbestuur

De opening, traditioneel in het Paasweekend, werd uitgesteld tot dit weekend. ,,Vanwege de hoge cijfers vonden we het in april nog niet verantwoord”, vertelt Damian van Bakel namens het speeltuinbestuur. ,,Niet alleen voor de bezoekers maar ook voor de veiligheid van onze vrijwilligers. Vorige week is tijdens de vergadering de knoop doorgehakt om dit weekend open te gaan.”

Druktemeter

Bezoeker Floor van Heugten, naar eigen zeggen de grootste fan van de speeltuin, snapt dat het bestuur nog even gewacht heeft. ,,Wij kunnen wel zeggen: jullie konden gewoon open, maar zij moeten iedereen ontvangen om een kaartje te kopen.” Niet iedereen had evenveel begrip, vertelt Van Bakel. ,,De reacties waren verdeeld.”

Om te zorgen dat het niet te druk wordt in de speeltuin, is er een druktemeter. ,,Wij vragen alle bezoekers om die vooraf op onze website te bekijken en bij oranje of rood de speeltuin op een ander moment te bezoeken.”

Quote Als het ergens te druk wordt en volwasse­nen geen afstand houden, gaat de poort dicht. bestuurslid Bryan Wardenaar

Bij rood gaat de toegangspoort dicht en geldt 1 eruit, 1 erin, bij oranje is dit moment bijna bereikt. Er geldt geen maximumaantal bezoekers. ,,We gaan ze niet tellen”, zegt bestuurslid Bryan Wardenaar. Terwijl hij de druktemeter opent op zijn laptop, wijst hij naar de picknicktafels buiten. ,,Het terrein is groot genoeg en biedt voldoende ruimte om afstand te houden, maar we hebben gemerkt dat de ouders vaak op dezelfde plek samenkomen. Als het ergens te druk wordt en volwassenen geen afstand houden, gaat de poort dicht.”

Quote Het fijne aan deze speeltuin is dat het zo overzichte­lijk is en er voor alle leeftijden voldoende speeltoe­stel­len zijn Floor van Heugten

Om stipt 13.00 uur staan de eerste kinderen al te popelen. Amara van Heugten (4) en haar speelmaatjes konden bijna niet meer wachten, vertelt moeder Floor. ,,Vanochtend vroeg ze om de 10 minuten of de speeltuin al open was. Vanaf dat ze 7 maanden was, kom ik hier meerdere keren per week met haar. Het fijne aan deze speeltuin is dat het zo overzichtelijk is en er voor alle leeftijden voldoende speeltoestellen zijn.

Dat beaamt Keith (12). Sinds zijn ouders als vrijwilligers de kantine bemannen, komt hij hier bijna elk weekend. Uitgespeeld is hij nog lang niet. ,,Ik ben echt blij dat die weer open is.”