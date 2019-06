Eindexamenkandidaten uit Eersel en Eindhoven noodgedwongen opnieuw aan de bak

Jean-Pier­re Isbouts uit Eindhoven heeft in Amerika succes met documentai­res: 'making history' in de VS

16 juni EINDHOVEN - Cineast en historicus Jean-Pierre Isbouts uit Eindhoven maakte het in de VS. Hij scoorde met een Disney-biografie en werkte met filmsterren, zoals Morgan Freeman in zijn nieuwste docudrama over 'de mythe' van de Mona Lisa.