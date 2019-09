Eindhoven: 105 miljoen nodig voor aanpak files Randweg

Of dat plan ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, is nog hoogst onzeker. Eindhoven heeft aan het Rijk een bijdrage van vijftig procent gevraagd, zo'n 52 miljoen euro. Bij het provinciebestuur heeft het gemeentebestuur om een subsidie van 26 miljoen euro gevraagd. Het resterende bedrag moet worden opgehoest door Eindhoven zelf, 13 miljoen euro, en door de anderen gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Nog niet

Nadere toelichting op de plannen wil de Eindhovense verkeerswethouder Monique List (VVD) nog niet geven, omdat ze nog in overleg is met Rijk en provincie over de plannen. Ook een woordvoerder van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wil nog niet reageren. Pas in november komt er meer duidelijkheid.

Uit onderzoek in opdracht van het gemeentebestuur is gebleken dat het verkeersaanbod op de snelwegen rond Eindhoven de afgelopen tijd sterker is gestegen dan was verwacht. Daardoor komt de bereikbaarheid van de Randweg N2/A2 in het geding, zo stelt het Eindhovense college van B en W vast. Met andere woorden: er staan op de randweg steeds vaker en steeds meer dagelijkse files.

Volgens het stadsbestuur is het hoog tijd daar wat aan te doen, nu. Op basis van het onderzoek is een pakket aan korte-termijnmaatregelen samengesteld die voor 2025 uitgevoerd moeten worden. Het gaat daarbij om wat genoemd wordt 'klein infrastructurele maatregelen’, om het aanleggen van snelfietsroutes, het maken van vervoersafspraken met werkgevers in Brainport en het creëren van smarthubs.

Overstappunten

Die smarthubs zijn overstappunten, plekken waar de netwerken van de verschillende soorten vervoer zoals fiets en snelbus samenkomen en waar bijvoorbeeld deelauto's en deelscooters beschikbaar zijn. De komende jaren moeten er drie van die overstappunten komen rond Eindhoven. Welke plekken daarvoor in beeld zijn, is nog niet bekend.