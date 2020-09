Eindhoven: 2 miljard euro nodig voor warmtenetten tot 2050

EINDHOVEN - 2 miljard euro zou Eindhoven moeten investeren tot 2050 om zelf warmtenetten aan te leggen voor woningen en bedrijven in oude wijken. Dat is een eerste schatting die wethouder Rik Thijs dinsdagavond bekendmaakte in een raadsvergadering.

Met die investering kan tussen de 10 en 50 procent van de Eindhovense woningen aan een warmtenet worden aangesloten. De 2 miljard is de zogenaamde onrendabele top, dus bovenop de kosten die via aansluitingen terug te halen zijn.

In de gemeenteraad wordt verschillend gedacht over het feit dat de gemeente zelf de buizen voor warmte- en koudesystemen in de grond wil gaan leggen. Voor de VVD is het geen uitgemaakte zaak dat dit een publieke taak is, zei commissielid Thomas van Kuilenburg. Zijn partij wil vooral eerst weten welke opties er zijn en wat die kosten. Bijvoorbeeld als erkende warmteleveranciers als Ennatuurlijk het netwerk gaat aanleggen. ,,Publiek wat moet en privaat wat kan", luidde Van Kuilenburgs stelling. D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk vond dat bedrijven niet uitgesloten moeten worden. ,,Wellicht kunnen we samenwerken om elkaars kennis te gebruiken.”

Volledig scherm NVS Betaals aug 2020 LS Eindhoven ED2020-4522 De Generalenbuurt wordt mogelijk aangeslotenop het warmtenet. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Aan de andere kant van het spectrum staan de SP en het CDA die zich bij monde van raadsleden Jannie Visscher en Niels Groot een verklaard voorstander toonde van publieke investeringen in deze ‘primaire levensbehoefte’. Ook andere partijen vinden het een goed idee dat de gemeente zelf woningen aansluit op een warmtenet, zoals PvdA (‘gemeente moet verantwoordelijkheid nemen’), GroenLinks en CDA (‘primaire levensbehoefte’). Vooral ook om de gemeente grip te laten houden op de kosten van aansluitingen, vooral ook voor de lagere inkomens. Maar ook die partijen willen wel weten hoe hoog de investering is en of die wel rendabel is.

Volledig scherm Wethouder Rik Thijs opent nieuwe mileustraat Eindhoven © Dave Hendriks/DCI Media

Daarop zei Thijs dat zijn eerste inschatting op 2 miljard uitkwam. ,,Maar dat is tot 2050. Dan hebben we dus nog dertig jaar om dat te regelen. En in die tijd gaat er wel eens een straat open. Daar zouden we dan normaal de gasleiding vervangen. Nu kunnen we dan een warmtenet aanleggen", aldus de wethouder. Op zo'n warmtenet kunnen dan verschillende leveranciers aangesloten worden, bijvoorbeeld ook van warmte van Brabant Water of de rioolzuiveringsinstallatie van waterschap De Dommel. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Voor het gebruik van geothermie, aardwarmte, wacht de regio op een landelijke inventarisatie van de mogelijke gebieden.

Volledig scherm Waterzuiverings installatie in Eindhoven © Waterschap De Dommel

Hoe hoog de investeringen zijn voor vooral de oudere wijken - in nieuwbouwwijken wordt de warmtevoorziening meegenomen door de ontwikkelaar of corporatie - moet nog blijken. Bijvoorbeeld uit de proefwijk 't Ven waar momenteel berekend wordt wat de kosten zijn voor aansluiting op de biomassa-centrale in Meerhoven. ,,Maar Ennatuurlijk doet ook een onderzoek naar de mogelijkheid om andere wijken aan te sluiten op de centrale op Strijp-R. Dan blijkt ook of de markt een alternatief neer kan leggen. Die twee onderzoeken samen moeten meer informatie geven over de business case voor warmtenetten", aldus wethouder Thijs.

Hij komt later dit jaar met een uitgewerkt voorstel hoe het verder moet met de warmtenetten in de stad. Daarin wordt ook mogelijk meer duidelijk over de Probleem is wel dat Eindhoven ook het gebruik van biomassa-centrales terug wil dringen. Door het stoken van houtsnippers zijn die niet erg duurzaam. Of de andere warmtebronnen voldoende zijn is nog maar zeer de vraag.

Volledig scherm Het dak van het Eindhovense Ir. Ottenbad heeft ook zonnepanelen gekregen. © Gemeente Eindhoven

Naast stroom, is warmte maar ook waterstof op termijn nodig om de stad van energie te voorzien. ,,Niet een van de drie, maar én, én, én", aldus Thijs. Bij de behandeling van de Regionale Energie Strategie constateerden de raadsleden maar weer eens dat Eindhoven afhankelijk is van de regio om aan zijn energievraag te kunnen voldoen. Robin Verleisdonk wilde weten of andere gemeenten wel net als Eindhoven de urgentie van het zoeken naar grootschalige opwekmogelijkheden voor stroom met zonnepanelen en windturbines zien. En of wethouder Thijs de andere gemeenten daarvan maar wil overtuigen. Thijs reageerde terughoudend. ,,Als we dit heel hard gaan roepen kan dat contraproductief zijn.” Ook andere raadsleden waarschuwden om vooral niet als de arrogante stad de kleinere gemeente de les te gaan lezen.

Wethouder Thijs meldde bovendien op vragen dat de oude aardgasleidingen voorlopig zeker niet opgeruimd worden. Die kunnen, bijvoorbeeld in het centrum, nog een belangrijke rol spelen als straks de ontwikkeling van het gebruik van waterstof gaan versnellen. Voorlopig is dat nog geen optie.

Volledig scherm Eindhoven ED2020-5085 Is voor je plezier winkelen weer helemaal terug na de Corona crisis? Drukte in de binnenstad van Eindhoven © Sem Wijnhoven/DCI Media

Voor de binnenstad kondigde Thijs ook een bodemenergieplan aan. Daarin wordt vastgelegd wat er allemaal in het centrum in de bodem ligt of komt te liggen. De gemeente wil daarover zeggenschap houden bij de vele ontwikkelingen, zoals alle bouwplannen en de vervanging van de rode steentjes.

2 Terrawatt/uur is onzeker

Onder meer VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en SP hadden zo hun twijfels of de regio wel voldoende alternatieve bronnen vindt om 2 Terrawatt/uur aan stroom op te wekken. Veel is nog onduidelijk in het RES, dat moet beter. Thijs beloofde meer helderheid en concrete mogelijkheden om energie op te wekken in het definitieve RES dat volgend jaar wordt vastgesteld. Op verzoek van onder meer de VVD brengt de wethouder in regionaal verband de vraag in hoe de gemeenteraden betrokken worden bij de opstelling van het definitieve plan. ,,Niet dat we straks voor een voldongen feit worden gesteld", aldus Van Kuilenburg.