Eindhoven: 4,2 miljoen euro extra om fietspaden te asfalteren

In 2022 staan dertien projecten op het programma om tegelfietspaden door asfalt te vervangen, zoals op (delen van) de Kennedylaan, Boschdijk, Tongelresestraat, Roelantlaan en Van Oldenbarneveldtlaan. Dat fietsen op de rode stroken fijner is, is mooi meegenomen, ook om het gebruik van het rijwiel in de stad te bevorderen, zeggen B en W. Maar net zo belangrijk is dat het onderhoud goedkoper is. Ook omdat asfalt niet twee keer per jaar geïnspecteerd hoeft te worden.

Volledig scherm Sint Jorislaan, kruising net Geldropseweg in Eindhoven © DCI Media

Dat staat in het Wegenbeheerplan voor de jaren 2021 -2024. In totaal is 10,7 miljoen per jaar beschikbaar. 8,2 miljoen voor herinrichting en 2,5 miljoen voor onderhoud. Volgend jaar staan herinrichtingen van onder meer de Leenderweg buiten de Ring, Generaal Dibbetslaan, Javalaan, Robbestraat en Florencelaan en de aanleg van een tweerichtingenfietspad bij de Elburglaan op de lijst. In 2022 wordt dan onder meer het parkeerterrein Anton Coolenlaan aangepakt, net als de Offenbachlaan, Gerretsonlaan, Argonautenlaan, Odysseuslaan, Achtseweg-Zuid, Generaal Pattonlaan en Elzentlaan. Ook voor de Boschdijk, tussen Gemmastraat en Zernikestraat, trekt het college 1,1 miljoen euro uit. Voor de Geldropseweg is apart geld beschikbaar gesteld.

Volledig scherm Fietspad gevaarlijk, losliggende tegels © Andre Hendriks

De komende drie jaar wordt ook 1,5 miljoen extra uitgetrokken voor vernieuwing van slechte voetpaden. Dat kost extra geld, omdat in veel gevallen grotere boomspiegels vrijgemaakt moeten worden. Zodat wortels de nieuwe verharding niet meteen weer omhoog drukken. De afgelopen jaren zijn al paden aangepakt in zestien buurten. Door de boomwortels 'heeft dat helaas nog niet overal het gewenste effect’, aldus B en W.

Ambities niet waargemaakt

Alles bij elkaar is de gemeente er de afgelopen jaren nog niet in geslaagd de ambities waar te maken, zo blijkt ook uit het Wegenbeheerplan. En die waren nog niet eens zo hoog. Het college wil niveau C halen en eventueel in bijna tien procent niveau D accepteren, als dat niet tot gevaar leidt. Het werkelijke percentage ‘D’-wegen (wat betekent dat ze volgens landelijke normen onmiddellijk aangepakt moeten worden) ligt rond de 11 procent, tegen 13,6 in 2014. Toch zijn B en W niet helemaal ontevreden. Want de gemeente scoort volgens het rapport toch redelijk op tevredenheid bij de inwoners: een stijging van 86,4 in 2014 naar 88,9 procent in 2019 en een rapportcijfer van 6,9 in plaats van 6,8.