Eindhoven Airport besluit woensdag over dividenduitkering

Steenbakkers doet dat in opdracht van de Eindhovense gemeenteraad, die zich in het recente verleden al een aantal malen uitgesproken heeft het voor het uitkeren van dividend door het zeer winstgevende staatsbedrijf Eindhoven Airport. Dat gebeurde steeds op initiatief van de fracties van de PvdA en GroenLinks. In 2018 boekte de luchthaven een winst van 14 miljoen euro. Uit het jaarverslag van Schiphol blijkt over 2019 de winst van Eindhoven Airport opnieuw op z'n bedrag uitkomt.



Behalve de gemeente Eindhoven (24,5%0) en de provincie Noord-Brabant (eveneens 24,5%) is Schiphol voor 51% aandeelhouder van de Eindhovense luchthaven. Het Rijk is weer voor bijna 70% aandeelhouder van deze luchthaven. De overige aandelen van Schiphol zijn in handen van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en de Group ADP (Aéroports de Paris).