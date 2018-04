Eindhoven Airport blijft groeien; eind dit jaar opnieuw naar recordhoogte

In totaal vlogen 1,2 miljoen reizigers vanaf Eindhoven naar een van de 70 bestemmingen. In 2017 waren dat er 1,1 miljoen.

De stijging is volgens directeur Joost Meijs 'conform de prognoses'. Ook het aantal vliegbewegingen steeg, met 6 procent naar 8200 starts en landingen, 500 meer dan in kwartaal 1 van 2017. ,,Daarmee blijven we binnen de afgesproken aantallen", aldus Meijs.