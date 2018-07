Eindhoven Airport breekt records dit jaar

EINDHOVEN - Eindhoven Airport breekt het ene record na het andere. Dit jaar verwacht directeur Joost Meijs 6,3 miljoen passagiers te vervoeren. In het eerste half jaar van 2018 boekte het vliegveld in ieder geval een groei van 9 procent naar 2.927.000 reizigers.

Dat is is 252.000 passagiers meer dan in de eerste helft van 2017. En nog een record: deze zomer verwacht Meijs dat er 1,2 miljoen reizigers vertrekken en aankomen in Eindhoven. Dat is zelfs 20 procent meer dan in de maanden juli en augustus vorig jaar. De eerste topdag heeft Eindhoven Airport al achter de rug: op 29 juni turfde de luchthaven 21.388 passagiers, meer dan ooit op één dag. ,,En mogelijk scoren we zelfs vandaag (vrijdag - red.) nog weer een nieuw record. En anders halen we de komende weken voor het eerst 22.000 passagiers", aldus de Airport-directeur.

Volledig scherm Eindhoven Airport © Michel Theeuwen

Meijs verwacht dus voor 2018 in totaal 6,3 miljoen passagiers en dat zou een groei van 11 procent zijn, want in 2017 waren het er nog 'maar' 5,7 miljoen. Het aantal vliegbewegingen blijft dit jaar naar verwachting onder de 40.000 starts en landingen. Dat is ook het afgesproken maximum. Vorig jaar lag dat aantal nog op 36.500, een groei van 5 procent. Eindhoven Airport blijft daarmee binnen de grenzen van de afspraken. ,,Want meer slots, starts en landingen, verkopen we gewoon niet aan de luchtvaartmaatschappijen", aldus Meijs stellig.

De passagiersgroei is het gevolg van meer vluchten, een toename van de bezettingsgraad per vlucht en meer bestemmingen. De bezettingsgraad was in de eerste helft van 2018 gemiddeld 157,4 passagiers per vliegtuig ten opzichte van 151 passagiers in 2017.

Volledig scherm Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport foto:Koen Verheijden © Koen Verheijden

Meijs verwacht komende winter de eerste intercontinentale vlucht te kunnen verwelkomen. De bestemming zal Boavista in het Afrikaanse Kaapverdië (voor de kust van Mauretanië) zijn. Ook de vluchten naar Gran Canaria zijn er weer. Of er via Eindhoven ook - met overstap - naar andere langeafstandsbestemmingen gevlogen wordt hangt af van de luchtvaartmaatschappijen. Vorig jaar verwachtte Meijs al die zogenaamd connected vluchten.