Eindhoven Airport: de uitbreiding vanuit de lucht

Het idee voor een eigen vliegveld kwam niet eens van de Eindhovenaren. Het bestuur van de luchtvaarttentoonstelling in Amsterdam opperde het. Het plan werd van tafel geveegd, maar jaren later nam de gemeenteraad van Eindhoven zelf die beslissing. In 1932 werd het als civiel vliegveld geopend. Na de oorlog kwam het in handen van defensie. Het aantal vliegbewegingen is in al die jaren gestaag gegroeid. In 2009 waren dat er nog ruim 15.500. Vorig jaar lag dit aantal al op ruim 38.500. Eindhoven Airport verwacht in 2020 43.000 vliegbewegingen uit te voeren. Ook het gebied tegen het vliegveld aan is flink veranderd.