Eindhoven Airport heeft opnieuw last van dichte mist

Meeuw bungelt aan visdraad boven Eindhoven­se gracht: redster zwaarge­wond dier springt water in

14:53 EINDHOVEN - Een meeuw is dinsdag verstrengeld komen te zitten in een visdraad aan een boom in Eindhoven. Dat gebeurde bij de Jan van Eyckgracht, in de buurt Burghplan. De vishaak aan het einde van de draad zat vast in de vleugel van het zwaargewonde dier.