Eindhoven Airport kan verder met tijdelijk parkeerterrein

Verkiezingen LIVE - Opkomst in Helmond 39,87 procent

20:37 EINDHOVEN - Gedurende deze dag houden wij u op de hoogte van het nieuws rondom de gemeenteraadsverkiezingen én het referendum in de regio Zuidoost-Brabant. Om 20.00 uur was het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond 39,87%. In 2014 is op dat tijdstip geen peiling gehouden, maar toen lag die uiteindelijk op 44,8%.