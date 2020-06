Eindhoven Airport koerst af op miljoenenverlies; luchthaven wil minder betalen aan Defensie

Sparta in wachtkamer voor tweede huurjaar PSV’ers Rigo en Piroe

4 juni Sparta Rotterdam heeft bij PSV kenbaar gemaakt belangstelling te hebben voor een tweede huurjaar voor Dante Rigo en Joël Piroe. De samenwerking met beide spelers én PSV is de club erg goed bevallen, zo bevestigt technisch manager Henk van Stee. Afgesproken is wel dat beide partijen pas komende maand kijken wat er eventueel mogelijk is.