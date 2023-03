Eindhoven Airport krijgt er ruim duizend zonnepanelen bij

PSV laat Amerikaan­se middenvel­der alsnog vertrekken naar zijn thuisland

PSV heeft besloten om de Amerikaanse middenvelder Richard Ledezma akkoord te geven voor een overgang naar New York. Komende week wordt de deal volledig in orde gemaakt. Het Amerikaanse New York City FC wilde hem in de winterstop al huren, maar ving toen bot omdat Ledezma zijn contract moest verlengen.