Eindhoven Airport mag ook in 2022 niet groeien, impact coronacrisis nog onduidelijk

Eerder was al besloten dat de Eindhovense luchthaven dit jaar en in 2021 een pas op de plaats moest maken. Dat is nu met een jaar verlengd. Of er na 2022 wel ruimte komt voor meer vluchten is nog maar zeer de vraag. Het uitgangspunt voor 2030 was al een geluidsreductie van dertig procent en de minister hint in de brief op nog strengere geluidsnormen voor de toekomst. Hoe en wat blijft onduidelijk.

Stillere en schonere vliegtuigen

Ruimte voor groei moet de luchtvaart dus zelf creëren met een schonere en stillere vloot vliegtuigen. De geluidsreductie van dertig procent is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat in 60 procent van de vliegtuigen in 2030 is vervangen. Ambities die uitgesproken werden voor de coronacrisis. In haar brief aan de Tweede Kamer geeft Van Nieuwenhuizen aan dat het nu zeer onzeker is of en hoe de vlootvernieuwing op gang komt. De minister heeft Pieter van Geel, interim-voorzitter van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO), daarom gevraagd om een aanvullend advies over de mogelijke impact van corona. Na de zomer moet hierover meer duidelijkheid komen.

Van de beperking voor het aantal starts en landingen heeft Eindhoven Airport vooralsnog geen last. Door de coronacrisis was er de afgelopen maanden maar zeer beperkt vliegverkeer van en naar Eindhoven. De algemene verwachting is dat het herstel nog lang kan duren.

Eindhoven Airport is tevreden

Roel Hellemons, directeur van Eindhoven Airport, laat in een reactie op de eigen website van het vliegveld weten zich te kunnen vinden in het besluit. ‘Het zorgt voor duidelijkheid voor de komende jaren en geven tijd voor het implementeren van het nieuwe sturingsmodel voor geluid, waarbij niet het aantal vliegtuigbewegingen maar de reductie van geluidbelasting leidend is. Wij zijn reeds volop aan de slag met het reduceren van de geluidbelasting en hier gaan we ook de komende jaren mee door.’

Volledig scherm EINDHOVEN De vertrekhal van het Eindhovense vliegveld op het hoogtepunt van de coronacrisis © Jean Pierre Reijnen/DCI Media