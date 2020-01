Eindhoven Airport op weg naar ‘schoner en stiller’ vliegen

Beroepsin­bre­ker voelt zich misbruikt door zijn slachtof­fers die een slaatje uit hem slaan

12:48 DEN BOSCH - Goed, Johannes S. is een beroepsinbreker. Dat blijkt al uit zijn strafblad van bijna vijftig pagina’s. Maar nu is hij zelf slachtoffer, vindt hij. Want hij heeft nog geen tien procent gestolen van wat elf nieuwe slachtoffers hebben opgegeven. “Ze proberen een slaatje uit mij en de verzekering te slaan”, monkelde hij donderdag voor de rechter.