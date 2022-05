Eindhoven Airport poetst coronakater weg; in zestien dagen meer passagiers dan eerste halfjaar 2021

OVERZICHT Waarom PSV zo enorm is veranderd tijdens dit seizoen, dat dit weekend in Zwolle eindigt

Voor PSV houdt de voetbalreis die seizoen 2021-2022 heette vandaag op. De ploeg begon al op 21 juli in de vorige zomer, met een thuiswedstrijd tegen Galatasaray. Zondagmiddag is het gedegradeerde PEC Zwolle in Overijssel de tegenstander en speelt PSV met een totaal andere opstelling dan in die eerste wedstrijd tegen de Turken. Een vergelijking van de opstellingen leert hoeveel er bij PSV dit seizoen is veranderd.

15 mei