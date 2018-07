Eindhoven Airport 'proefcasus' voor luchtvaart Nederland

Ziekenhui­zen in regio Eindhoven en Helmond tegen uitruil personeel

12:00 EINDHOVEN/HELMOND - De vier ziekenhuizen in de regio zien niets in het uitruilen van verpleegkundigen en artsen om personeelstekorten aan te pakken. Het lost de problemen niet op en het is wettelijk niet toegestaan, vinden ze.