Eindhoven Airport schrapt meerdere vluchten vanwege sneeuwval

Luchtvaartpersoneel moest de vertrek- en landingsbaan sneeuwvrij maken en het was nodig om vliegtuigen te de-icen (ijsvrij maken, red.) voor vertrek. Ondanks deze inzet hebben luchtvaartmaatschappijen acht vertrekkende vluchten gecanceld, onder andere naar Lissabon, Alicante en Málaga.

De binnenkomende vluchten komen vertraagd binnen en vertrekken ook later. Zo landen de vliegtuigen vanuit Belgrado, Warschau en Innsbruck op een ander tijdstip dan gepland. De vertragingen als gevolg van de sneeuw zullen nog de hele dag aanhouden. Op de site van Eindhoven Airport kunnen reizigers in de gaten houden welke vluchten geannuleerd of vertraagd zijn.