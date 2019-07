Eindhoven Airport start aanbesteding voor twee besteltaxi's

Flinke hap uit de Bunker in Eindhoven voor nieuwbouw woontoren

10:35 EINDHOVEN - De sloop van delen van de voormalige Bunker van de TU/e aan de Kennedylaan in Eindhoven is klaar, nu is het een kwestie van opruimen van het puin, zegt Maarten van der Sluis van projectontwikkelaar Being Development dat samen met RED Company het plan trekt.