Eindhoven Airport start proeven met elektrisch vliegen, ‘maar met een Boeing 737 gaat dat nooit lukken’

Moederbe­drijf van failliet Cibatax moet schade gemeenten vergoeden, schikking aangeboden

6 april EINDHOVEN - Zes jaar na het faillissement van het Eindhovense taxibedrijf Cibatax hebben de gedupeerde gemeenten Eindhoven, Best, Waalre, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Veldhoven eindelijk zicht op vergoeding van (een deel van) 1,2 miljoen euro schade. Nadat de hoogste rechter in januari van dit jaar heeft bepaald dat het moederbedrijf van Cibatax aansprakelijk is, onderhandelen de strijdende partijen nu over een schikking.