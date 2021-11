Eindhoven Airport tilt parkeeroorlog naar nieuw niveau: ‘Luchthaven probeert concurrentie uit te schakelen’

Eazzypark is boos en vecht in de rechtszaal voor de laatste kansen. Het bedrijf zegt dat er een smerig spelletje is gespeeld. ,,Parkeren is voor Eindhoven Airport de kip met de gouden eieren. Wat we vreesden en voorspelden is uitgekomen: Eindhoven Airport probeert parkeerconcurrentie uit te schakelen’’, zei advocaat Thom Beukers deze week tijdens een rechtszaak.