Eindhoven Airport treft schikking over vertrek commercieel directeur

EINDHOVEN - Eindhoven Airport heeft een schikking getroffen met commercieel directeur Flip Estourgie over zijn vertrek bij het bedrijf. Estourgie ontvangt een afkoopsom maar over de hoogte doen de partijen geen mededelingen.

De luchthaven bevestigt alleen dat er een schikking is getroffen en dat de commercieel directeur per direct afscheid neemt. ,,We zijn er in goed overleg uitgekomen’’, zegt een woordvoerder.

Estourgie en zijn advocaat willen alleen kwijt dat er is geschikt. ,,Ik geef geen commentaar over de inhoud van de overeenkomst’’, zegt Estourgie.

Eindhoven Airport stuurde aan op een ontslag van de commercieel directeur omdat het vertrouwen in hem was verdwenen. Het conflict leidde tot een rechtszaak omdat Estourgie niet tevreden was met de vertrekregeling die het bedrijf voorstelde.

Estourgie denkt dat hij het slachtoffer is van het gedwongen einde aan de groei van het vliegveld waar de regio op aanstuurt. Algemeen directeur Joost Meijs ontkende in de rechtszaak een verband met de toekomst van de luchthaven. Twijfel over de loyaliteit van zijn commercieel directeur aan het bedrijf en de gekozen strategie noemde hij als belangrijkste argument voor het ontslag.

Door het definitieve vertrek van Estourgie is ook de leegloop aan de top van Eindhoven Airport nagenoeg compleet. Algemeen directeur Joost Meijs kondigde in april zijn vertrek aan. Hij wordt de baas van Queen Beatrix International Airport op Aruba. Financieel directeur Rianne Jans volgde hem naar de uitgang. Zij is vanaf 1 juli de financiële topvrouw van softwarebedrijf Centric.