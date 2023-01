Eindhoven Airport wil geen lange rijen meer en start zoektocht naar 400 (!) nieuwe medewerkers

PSV heeft ondanks een boel problemen weer eens drie punten beet

Dankzij een verrassende uithaal van Guus Til heeft PSV zaterdagavond eindelijk weer een zege in de eredivisie kunnen grijpen. Na drie keer op rij puntenverlies ging Vitesse in Eindhoven over de knie: 1-0. Overtuigend was het allemaal niet van PSV-zijde, hoewel de ploeg wel dik verdiend won. Vooral voor rust bleven de kansen liggen en Vitesse kon aanvallend heel weinig uitrichten. In de slotfase was het voor PSV nog wel bibberen.

