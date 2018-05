Eindhoven als eerste 'aardgasvrij'

EINDHOVEN - Eindhoven moet koploper worden als het gaat om het 'aardgasvrij' maken van woningen. De nieuwe coalitiepartijen maken van tevoren geen afspraken tegen groei van Eindhoven Airport. Maar ze verwachten wel dat inwoners en bedrijven werk maken van duurzaamheid.

'We gaan fors inzetten op duurzame energie en energiebesparing en daarbij doen we ook nadrukkelijk een beroep op alle Eindhovenaren. We kunnen het namelijk niet alleen', aldus de nieuwe wethouder Jan van der Meer (klimaat en energie, GroenLinks) in het coalitie-akkoord. 'Dus gaan we samen zoveel mogelijk daken vol leggen met zonnepanelen en gaan we snel aan de slag met het isoleren van onze woningen en gebouwen.'

In hun akkoord wijzen coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA op het klimaatakkoord van Parijs en het feit dat Nederland de gaswinning in Groningen versneld afbouwt. ,,We weten nog niet in welke wijk we gaan beginnen. Maar we weten wel dat het moet: in 2050 moeten alle honderdduizend woningen en alle bedrijfspanden in Eindhoven losgekoppeld zijn van het aardgasnet", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Rik Thijs. ,,We willen snel met een doordacht plan komen om dit stapsgewijs per buurt te doen. We willen landelijk koploper worden op dit gebied. En we zijn blij dat we met Jan van der Meer een wethouder kunnen leveren die hier alles van af weet."

De coalitie wil beginnen in die buurten waar het aardgasnet toch al aan vervanging toe is en waar woningcorporaties grootschalig willen renoveren. Ook straten waar de riolering op de schop moet of waar bewoners toch al aan de slag willen met duurzame energie krijgen voorrang.