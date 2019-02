Eindhoven Atletiek stuurt Robert de Wit weg wegens ongepast gedrag: ‘Dit is voor iedereen verschrikkelijk’

Eindhoven Atletiek heeft na een nieuw incident afscheid genomen van trainer Robert de Wit, drievoudig deelnemer aan de Olympische Spelen. Een jeugdlid had een klacht ingediend over ongewenste opmerkingen, eerder kreeg Eindhovenaar De Wit al een tik op zijn vingers en twee jaar proeftijd vanwege ‘verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag’ tegen een meerderjarige atlete, aldus Eindhoven Atletiek-voorzitter Patrick Stassen. ,,Het is een optelsom”, zegt de voorzitter.

Het bestuur zat op 22 december met De Wit om tafel en maakte toen duidelijk dat het afscheid zou gaan nemen van de trainer. De Wit laat het daar zelf niet bij zitten. ,,Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Mijn advocaat is ermee bezig”, zegt De Wit, die vindt dat hij slachtoffer is van het ‘#MeToo-tijdperk’. ,,Ik ben door het bestuur aan de hoogste boom gehangen zonder ruggespraak, er was geen correct hoor en wederhoor. Ik heb een puber verbaal flink aangepakt tijdens een training, maar heb haar verder niet aangeraakt”, benadrukt hij.

Eindhoven Atletiek speelde de meest recente melding door aan de Atletiekunie. De bond meldde de zaak op zijn beurt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), zij hebben de zaak in onderzoek. ,,Wij hebben niet gehandeld naar de waan van de dag”, zegt Eindhoven Atletiek-voorzitter Stassen. Daarmee doelt hij mede op de commotie die ontstond rondom het nieuws van Jerry M., die jarenlang atleten misbruikte. ,,Wij hadden ons besluit al genomen voordat dat nieuws naar buiten kwam. Achteraf ondersteunt die zaak wel de noodzaak om tijdig in te grijpen.”

Proeftijd

Het is volgens Stassen niet het eerste incident rondom De Wit. Eerder had hij al een waarschuwing gekregen omdat hij een meerderjarige atlete van de club ongepast had benaderd. ,,Seksueel grensoverschrijdend gedrag, alleen verbaal”, stelt Stassen. Hij stapte destijds meteen naar NOC*NSF en de Atletiekunie om de zaak voor te leggen. ,,We wilden enerzijds het slachtoffer tegemoetkomen, anderzijds wilden we Robert niet meteen de nek omdraaien. Een berisping was te weinig voor wat er was gebeurd, een royement vonden we alleen te zwaar.” Het werd een ‘voorlopig royement’ met een proeftijd van twee jaar; De Wit kon blijven trainen, wel met ‘een aantal restricties.’ De Wit bevestigt dat hij destijds ‘een onfatsoenlijke vraag’ heeft gesteld aan de betreffende atlete.

In die proeftijd was er dus een nieuw incident met een minderjarige atleet. Voorzitter Stassen benadrukt dat het om ‘grensoverschrijdend gedrag’ gaat, er speelde niks in de seksuele sfeer. Dat was de druppel. ,,Dat gedrag zit zo in Robert. Je wordt geen Olympische Spelen-deelnemer door op de bank te zitten, maar juist door mentaliteit te hebben. Je moet over lijken kunnen gaan. Dat is prima zolang je dat voor jezelf doet, maar niet als trainer. Je kan in 2019 niet meer als een sergeant voor je troepen gaan staan. Dat is niet meer van deze tijd”, aldus Stassen.

Reputatie

Eindhoven Atletiek zat en zit erg met de kwestie in zijn maag en wilde de kwestie aanvankelijk het liefst stilletjes afhandelen. De Wit is ook niet de eerste de beste, was een van de belangrijkste trainers van de club die dik 1.200 leden telt. ,,Het klinkt raar, maar daar heb ik geen boodschap aan”, zegt Stassen. ,,Ik kijk niet naar reputaties. Wel is het voor iedereen verschrikkelijk en pijnlijk als je zo'n besluit moet nemen, ook voor Robert. Wij hebben dit ook nog nooit meegemaakt, maar we moesten iets doen.” Het bestuur beraadt zich, in overleg met de bond, nog of er een nieuwsbrief wordt verstuurd of dat er een bijeenkomst wordt gehouden om ouders en atleten in te lichten. Zij zijn verontrust, ook al omdat lange tijd onduidelijk was wat er precies rondom de trainer speelde.