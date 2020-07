Eindhoven bedroefd om dood van Arnol Kox: ‘Hij hoorde bij de binnenstad, zoals de poten bij een stoel’

De markante stadsprediker Arnol Kox overleed woensdagmiddag op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. Op sociale media als Facebook en Twitter stromen de condoleances binnen. De meesten mensen reageren met R.I.P., Rest in Peace Arnol, of condoleren familieleden van de Eindhovenaar. Ook worden er veel herinneringen en anekdotes gedeeld. Bijvoorbeeld door Peter de Greef, die op Facebook schrijft: ,,Hij hoorde echt bij Eindhoven. Zag en hoorde je hem, dacht je nog ‘Jezus schreeuw toch niet zo’ en toch was er iets dat dat niet stoorde. Hij heeft zijn vertrouwen in het geloof volgehouden tot zijn laatste rondje.”

‘Hij hoorde bij de binnenstad’

Ook politiek Eindhoven laat van zich horen. Naast de burgemeester van Eindhoven delen verschillende fractievoorzitters en raadsleden hun condoleances. Zoals de fractievoorzitter van D66, Robin Verleisdonk. Hij tweet dat Kox gemist zal worden: ,,Arnol was vervlochten met Eindhoven en andersom. Iedere bezoeker van onze binnenstad kent Arnol. Hij hoorde bij de binnenstad, zoals de poten bij een stoel.” Raadslid Murat Memis (SP) deelt een bekende quote van de prediker: ,,De man is mannelijk, de vrouw is vrouwelijk, de Heer is heerlijk!”