Eindhoven betaalt 1,1 miljoen euro voor grondruil met gemeente Best voor Brainport Industries Campus

Voorbeschouwing FC Eindhoven-trai­ner Brandts over vechtvoet­bal, dure doelpunten­ma­kers en verrassen in de vierde periode

11 maart FC Eindhoven-trainer Ernie Brandts sprak donderdag daags voor het thuisduel met Almere City over het scorend vermogen, de zegeloze reeks en de vierde periodetitel. ,,Waarom zouden we geen verrassing kunnen zijn in de laatste periode?”