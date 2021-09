Eindhoven bezorgd over verkoop High Tech Campus aan Amerikaanse investeerder

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (Economie) is onder andere in overleg met het kabinet over de opties ,, We moeten niet naïef zijn. Een overname kan kansen bieden maar de vraag is of we bepaalde publieke belangen te veel uit handen geven. We moeten veel bewuster zijn over onze kroonjuwelen. Het gaat om de toekomst van onze stad, de regio en zelfs het land’’, zegt hij op zorgen die ook in de Eindhovense politiek bestaan.