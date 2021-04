Eindhoven blij met open terrassen: ‘Bij mij was er binnen zes minuten geen tafeltje meer vrij’

TERUGLEZEN | Oranjes vinden het een ‘bijzondere Koningsdag om nooit te vergeten', verschil­len­de parken dicht vanwege drukte

27 april EINDHOVEN - Het programma voor de Oranjes in Eindhoven zit er alweer even op. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de drie prinsessen hebben de Brabantse stad na een drukke en volle ochtend weer verlaten. Het was volgens de jarige koning een ‘Koningsdag om nooit te vergeten en hopelijk nooit te herhalen’. Alle ontwikkelingen van deze feestelijke dag lees je terug in ons liveblog.